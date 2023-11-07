لابا كودجو يقود تشكيل العين لمواجهة الفيحاء في دوري أبطال آسيا

أعلن المدرب ألفريد شرودر المدير الفني لفريق العين الإماراتي تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الفيحاء، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الملك فهد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل العين لمواجهة الفيحاء بدوري الأبطال

ويقود لابا كودجو تشكيل العين لمواجهة الفيحاء ومعه سفيان رحيمي وكاكو، بطريقة لعب 4-2-3-1، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: خالد.

في خط الدفاع: بندر – الهاشمي – كوامي – ايريك.

في خط الوسط: برمان – بارك – عباس.

في خط الهجوم: كاكو – سفيان رحيمي – لابا كودجو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي العين لمواجهة الفيحاء كل من محمد بوسندة وسلطان المنذري ويحيي نادر ومحمد شاكر وفلاح وليد وحازم عباس وسلطان الشامسي ومنصور الشامسي وسعيد جمعه وخالد علي وعيسي خلفان.

بينما جاء تشكيل نادي الفيحاء السعودي مكون من:-

في حراسة المرمى ستويكوفيتش.

في خط الدفاع: يوسف حقوي ومهند القيضي وحسين الشويش.

في خط الوسط: أسامه الخلف وراكان الكعبي وجوكر سيمروت وجيسلان كونان.

في خط الهجوم: سلطان مندش وفاشون ساكالا وأنتوني نواكايمي.