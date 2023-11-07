بدء العد التنازلى لتشغيل مستشفي أبوتشت المركزي

بدأ العد التنازلى للتشغيل التجريبى لمستشفى أبوتشت المركزى التابعة لآخر المراكز الشمالية بالمحافظة، لخدمة الموطنين مع بداية العام الجديد.

أكدت الدكتورة ســــمر عـاطــف مدير التخطيط والمشروعات بمديرية الشؤون الصحية فى محافظة قــــنا، تجهيز المستشفي بأحدث الأجهزة الطبية، وأعمال الفرش، والأثاث، بالتوازي مع أعمال التشطيبات النهائية للصرح الطبى.

وأوضحت مدير التخطيط والمشروعات بمديرية الشؤون الصحية فى محافظة قــــنا، أن المستشفي علي مساحة ٤٥٠٠ متر مربع، وبسعة ١١٨ سرير، ٨٠ سرير إقامة لمختلف التخصصات الطبية، و١٥ سرير إقامة نساء وولادة، و٨ أسرة عناية مركزة، و١٥ حضَّانة للمبتسرين.

وتضم المستشفي ٢٢ عيادة خارجية، و ٣ صيدليات، و ٨ سراير للأطفال حديثي الولادة، و ٣ سراير إنعاش، و ٣ سراير لتوقيع الكشف الطبى، و ٣ سراير ملاحظة، و ٤ سراير فرز، و سرير عزل بقسم الإستقبال والطوارئ.

كما أضافت، وتضم المستشفي غرفة أشعة مقطعية، و ٢ أشعة سينية، و غرفة موجات صوتية ، و خمس معامل( كيمياء - بكتريولوجي - هيماتلوجي - متوطنة - بنك الدم).

وتشمل المستشفى، قسم الغسيل الكلوي ويضم ٣٦ ماكينة، وقسم العمليات ٤ غرف عمليات،و ٦ أسرّة إفاقة .

كما تضم سكن للأطباء والممرضين بسعة ٣٤ سرير، و قسم الخدمات المساندة، ويشمل المغسلة، والتعقيم المركزي، والمطبخ المخازن، والورش، والمشرحة، والمسجد، وخدمات العاملين، والمخلفات والنفايات.

جاء ذلك، على هامش الجولة التفقدية الثانية للمرافق الصحية لمحافظ قـــنا اللواء أشــــرف الحجاوى فى مستشفى أبوتشت المركزى، والدكتور راجى تواضروس مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية صحة قـــنا اليوم، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وبعض القيادات الصحية والمحلية والتنفيذية.

وأكد محافظ قــنا، أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة.

وأضاف"الحجاوى"، أن الدولة تواصل جهودها لتطوير المنظومة الصحية، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

وكانت الدكتورة ســــمر عـاطــف فى مقدمة مستقبلى المحافظ ومرافقية فى مستشفى أبوتشت المركزى اليوم.