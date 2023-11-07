نبيل فهمي: مصر منحت الكثير لفلسطين ولم تفرط لحظة في القضية

قال نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إنّ التحرك المصري في الأزمة الراهنة بفلسطين ارتبط بجوانب سياسية وقانونية وإنسانية، مشددًا على أنها رفضت تهجير الفلسطينيين خارج حدود قطاع غزة إلى أي دولة أخرى، وكانت تلك مسألة سياسية رغم المحاولات الدولية الواضحة المتعمدة لتفريغ القضية الفلسطينية من المواطنين والجانب الإنساني.

وأضاف "نبيل"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تم التركيز على دخول مساعدات من معبر رفح والتعامل مع الجرحى الفلسطينيين وغيرهم بالتشاور مع الآخرين".

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن مصر ساعدت في خروج بعض مزدوجي الجنسية غزة إلى مصر عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي لها تاريخ كبير في دعم القضية الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا، ولم تفرط لحظة في القضية.



إسرائيل تستهدف كل قطاع غزة

ونوه إلى أنّ الدعوة الإسرائيلية لأهل قطاع غزة بالتحرك من الشمال للجنوب أكذوبة كبرى، لأن الجنوب مستهدف أيضا، مضيفًا أنّ الموقف الإسرائيلي المعلن هو أن أولويات العمليات التي تشنها على قطاع غزة ستكون منصبة على الشمال ثم ستنتقل إلى الوسط ثم الجنوب، وبالتالي، فإن الكل مستهدف.

وتابع وزير الخارجية الأسبق: "بصرف النظر عن أي خلاف سياسي أو أمني، فإن هناك قواعد قانونية على الكل احترامها حتى في حالة الحرب، وهي قواعد بدأت قبل الحرب العالمية الثانية ثم أضيف عليها في عام 1949 اتفاقيات إضافية سميت باتفاقيات جنيف الرابعة بغرض ضبط التجاوزات في حالة الحرب".

وأكد: "حيث تحدثت عن التعامل مع المقاتلين برا وبحرا والأسرى من المقاتلين وثم التعامل مع المدنيين من غير المقاتلين وتم منع أي تعرض للمرافق الطبية، أما إسرائيل فإنها تخالف هذا الاتفاق بكل ما تفعله في غزة".