ريمونتادا .. عبده يحيي يقود غزل المحلة لفوزًا علي القناة ويغزز صدارته بدوري المحترفين

بالفيديو

حقق غزل المحلة فوزًا هامًا على فريق القناة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ7 في دوري المحترفين .

اقرأ أيضًا..

سيطر فريق غزل المحلة على مجريات أحداث الشوط الأول بتنفيذ العديد الهجمات لتسجيل الهدف الأول .

في الوقت بدل ضائع سجل غزل المحلة هدف التقدم في شباك القناة في الدقيقة 46 بأقدام عمرو مصطفي .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم غزل المحلة على القناة بهدف نظيف .

وفي الشوط الثاني سجل هشام رأفت هدف التعادل في شباك عمرو شعبان في الدقيقة 83 من أحداث الشوط الأول .

أحرز عبدة يحيي هدف الفوز في شباك القناة عند الدقيقة 84 من كرة مقوسة أرسلها لاعب الغزل المحلة لمنطقة الجزاء ليسددها عبدة يحيي برأسة .

تشكيل القناة

في حراسة المرمي : محمد علاء الدين .

في حط الدفاع : محمود البدري_ هشام رأفت _ مصطفي معوض _ أسامة الليبي.

في خط الوسط : محمود عبد الحكيم _ أحمد حسن _ محمود حرشة _ محمد يسري .

في خط الهجوم : أكرم عبد ربة _ كيدي ناسان .

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة القناة

عمرو شعبان في حراسة المرمى

خط الدفاع : عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عموري

خط الوسط : محمود غالي ، محمد حجازي ، محمد جابر

خط الهجوم : عمرو مصطفى ، عبده يحيى ، رجب مارو

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز غزل المحلة على القناة بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة ، رفع فريق غزل المحلة من رصيده عند النقطة 14 ليحتل صدارة ترتيب دوري المحترفين مؤقتًا، فيما توقف رصيد القناةعند النقطة 11 ليتراجع للمركز الرابع.