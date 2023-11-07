الأمم المتحدة تحذّر من فشل وصول الوقود لقطاع غزة

حذّرت الأمم المتحدة، من أنّ قطاع غزة يقترب من نقطة الانهيار دون وقود، وذلك حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، ذكر وزارة الخارجية الأمريكية “بنتاجون”، أنّ 38 هجوما طال القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

وأضافت: “لا نؤيد وقف إطلاق النار، لأنه يمنح الفصائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها، وشن هجمات جديدة، ونعلم أنّ لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل”.

وتابعت: “ندعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، لتمكين المساعدات من الدخول، وكذلك لخروج المحتجزين”.

10022 شهيدًا:

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 31 يومًا إلى أكثر من 10 آلاف قتيل.

فقد قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 10022 منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، موضحًا أنه من بين هؤلاء العشرة آلاف قتيل، ثمة 4104 أطفال.

وأضافت الوزارة أن "الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 فلسطينيًا".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق، اليوم الإثنين، إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن سقوط 9770 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم 4800 طفل، و2550 امرأة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ارتفع إلى 24808 جرحى، و2660 مفقودًا بينهم 1270 طفلًا.

وكان متحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" صرح لسكاي نيوز عربية بأن ما يصل إلى 79 من كوادر الوكالة استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي.