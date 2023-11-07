عاجل
وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة عاجل.. مصر تستقبل أطفال مصابين بالسرطان من غزة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فتوح يغادر الزمالك بعد انتهاء التحقيق

فتوح
فتوح

شهدت اللحظات الماضية مغادرة الظهير الأيسرللفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد فتوح، بعد انتهاء التحقيق معه، على خلفية قرار مجلس الإدارة بتحويل الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري.

txt

ديمبلي يكشف كواليس رحيله عن برشلونة

وانتهى التحقيق مع فتوح من قبل اللجنة القانونية للفارس الأبيض، حيث غادر اللاعب مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، حيث ستقوم اللجنة القانونية برفع تقرير بنتيجة ما ورد مع اللاعب في التحقيق بشأن ازمة تركه معسكر مباراة الزمالك وزد‏.

وكان الثلاثي قد غادروا معسكر الزمالك قبل مواجهة زد بدون علم الجهاز الفني للنادي الأبيض بقيادة المدير الفني السابق للفريق خوان كارلوس أوسوريو.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في السابعة من مساء الغد، والتي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

مواد متعلقة

تحديد مواعيد ٤ جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

ديمبلي يكشف كواليس رحيله عن برشلونة

شبانة يكشف سر الرسائل المجهولة للخطيب بسبب فتوح
الجريدة الورقية