فتوح يغادر الزمالك بعد انتهاء التحقيق

شهدت اللحظات الماضية مغادرة الظهير الأيسرللفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد فتوح، بعد انتهاء التحقيق معه، على خلفية قرار مجلس الإدارة بتحويل الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري.

وانتهى التحقيق مع فتوح من قبل اللجنة القانونية للفارس الأبيض، حيث غادر اللاعب مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، حيث ستقوم اللجنة القانونية برفع تقرير بنتيجة ما ورد مع اللاعب في التحقيق بشأن ازمة تركه معسكر مباراة الزمالك وزد‏.

وكان الثلاثي قد غادروا معسكر الزمالك قبل مواجهة زد بدون علم الجهاز الفني للنادي الأبيض بقيادة المدير الفني السابق للفريق خوان كارلوس أوسوريو.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في السابعة من مساء الغد، والتي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.