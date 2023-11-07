ديمبلي يكشف كواليس رحيله عن برشلونة

كشف الفرنسي عثمان ديمبلي كواليس رحيله عن برشلونة والانضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد ديمبلي أنه كان يرغب في البقاء في برشلونة، لكن حديث مسؤولي باريس سان جيرمان غيروا رأيه في اللحظات الأخيرة.

تصريحات ديمبلي

تحدث ديمبلي في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث قال: "بالتأكيد، تحدثت من قبل بأنني أرغب في البقاء في برشلونة، لكن بعد حديث باريس سان جيرمان معي، اقتنعت بضرورة الرحيل".

وتابع اللاعب الفرنسي تصريحاته: "انضممت لباريس سان جيرمان، وذلك بسبب أنني أحب هذا النادي، وكنت أرغب في العودة من جديد لفرنسا من جديد".

وأكمل: "لقد جعلني باريس أغيّر رأيي في اللحظات الأخيرة، رغم أنني كنت مقتنعًا بالبقاء في برشلونة".

ويمتلك ديمبلي عقدًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2018، بعدما استطاع البي أس جي بدفع قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب مع برشلونة والمُقدر بـ 50 مليون يورو.