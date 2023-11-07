مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

شهدت مؤشرات الأسهم السعودية، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023، ليغق مؤشر السوق العام منخفضًا بنحو 2.89 نقطة ليقفل عند مستوى 10945.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 185 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخليج للتدريب، والمواساة، ودور، وجدوى ريت الحرمين، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، و الآمار، والعمران، ومجموعة فتيحي، والعربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.41% و 9.99%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، وعذيب للاتصالات، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 309.74 نقاط ليقفل عند مستوى 22306.80 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 956 ألف سهم.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.45% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.581 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 9959 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 6850 نقطة.