الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 79.18 نقطة ليبلغ مستوى 6612.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.21 % , جراء تداول نحو 178.3 مليون سهم عبر 9736 صفقة نقدية بقيمة 44.8 مليون دينار كويتي.

الأسهم الكويتية

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى الأسهم الكويتية بنحو 34.02 نقطة ليبلغ مستوى 5354.08 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.64 %من خلال تداول 77 مليون سهم عبر 4069 صفقة نقدية بقيمة 9.3 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بنحو 97.81 نقطة ليبلغ مستوى 7269.75 نقطة بنسبة ارتفاع 1.36 %من خلال تداول 101.3 مليون سهم عبر 5667 صفقة بقيمة 35.4 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) في الأسهم الكويتية بنحو 50.70 نقطة ليبلغ مستوى 5219.29 نقطة بنسبة ارتفاع 0.98 %من خلال تداول 43.5 مليون سهم عبر 2738 صفقة نقدية بقيمة 7.3 ملايين دينار كويتي .

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، مرتفعًا 85.59 نقطة ليقفل عند مستوى 10938.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 165 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : رعاية، و الباحة، وأسلاك، والوطنية، بدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتحاد، و جي آي جي، وثمار، والتعاونية، و بروج للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 8.03% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وأديس ، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، والإنماء، وأديس هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بنحو 214.75 نقطة ليقفل عند مستوى 22584.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 713 ألف سهم.