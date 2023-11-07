جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن قواعد بيانات بنك المعرفة

نظمت وحدة المكتبة الرقمية في جامعة حلوان ورشة العمل والدورة التدريبية بعنوان " استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى "، واستهدفت أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا وطلاب الفرق الدراسية بالجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على حرص جامعة حلوان على عقد الورش التدريبية بشكل دورى لتطوير مهارات الباحثين في مختلف التخصصات، ودعم الأبحاث العلمية المبتكرة.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، للارتقاء بمستوى الأبحاث وزيادة مخرجاتها.

وحث على الاستفادة من هذه الورشة في تعزيز معارف الطلاب والباحثين البحثية، والاستفادة القصوى من الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري.

وعقدت الفاعلية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وإشراف الدكتورة نجلاء فتحي مدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة .

جامعة حلوان تدعم الباحثين

وأوضح الدكتور عماد أبو الذهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا، أن الجامعة تسعى لتشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين في جميع المجالات، مؤكدا أننا فى عصر توفير المعلومات والمعرفة بشكل رقمي، وهذا يعكس التزام الجامعة بتطوير مهارات الباحثين والطلاب في هذا العصر الرقمي. فالوصول إلى المعلومات وفهم كيفية استخدامها أمر حاسم للغاية، وبالتالي فإن إتاحة مصادر المعرفة العلمية والتقنية أمر ضروري لتمكين الباحثين والطلاب لتعزيز قدراتهم، مما يسهم في النهاية في تحقيق التقدم العلمي والتنمية الشاملة.

حيث يعد بنك المعرفة المصري منصة إلكترونية متخصصة توفر الوصول السهل والسريع والفعال الى مصادر المعلومات المتنوعة والموثوقة من مختلف دور النشر العالمية.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى التعريف بأهمية استخدام بنك المعرفة وكيفية البحث والتصفح والاستفادة من المصادر المتاحة به، وذلك علي مدار يومينِ، كما تتيح فرصةُ للتواصلِ والتفاعلِ معَ خبراء ومتخصصين من دور النشرِ العالمية.

وتعد هذهِ الدورة فرصة لاستكشاف أحدث الإتجاهاتِ في نشرِ البحوثِ والتواصلِ العلميِ.

وحاضر الدكتور أحمد كارم، المدرس بقسم علم المعلومات بكلية الآداب بجامعة حلوان، وناقشت ورشة العمل كيفية البحث في قواعد البيانات واسترجاع المعلومات بكفاءة، كيفية تصفح الدوريات العلمية والرسائل الجامعية عبر قواعد البيانات، وتوضيح طرق تخزين وحفظ المراجع والأبحاث من قواعد البيانات، وشرح أدوات قياس الاستشهادات ومؤشرات التأثير للدوريات، وكيفية الاستفادة من خدمات بنك المعرفة في البحث العلمي، والاستماع للباحثين والطلاب حول التحديات التي واجهتهم وكيفية الاستفادة من خدمات بنك المعرفة بكفاءة.