مجلس جامعة حلوان يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

بدأ مجلس جامعة حلوان اجتماعه لشهر نوفمبر 2023 برئاسة الدكتور السيد قنديل، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

وتوجه مجلس جامعة حلوان بالإجماع برسالة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدين أن جامعة حلوان تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.

وطلب رئيس جامعة حلوان بعمل بيان رسمي بتأييد مجلس الجامعة وتفويض رسمي باسم المجلس للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي الجلسة الاستهلالية للمجلس، وجه رئيس جامعة حلوان الشكر إلى جميع العمداء على تحملهم لمعاناة إدخال البيانات، لمواكبة التحول الرقمي.

كما توجه رئيس جامعة حلوان بالشكر لكلية التربية الفنية على التطوير والنهضة التي شهدتها الكلية بما أدت إلى زيادة عدد الوافدين بالكلية حيث تضم هذا العام ٤٠٠ وافد كويتى.

خطة تطوير مدينة جامعة حلوان

مجلس جامعة حلوان

وتحدث رئيس جامعة حلوان عن خطة تطوير المدينة الجامعية بالمطرية ومبني الألف مسكن، وجارى استكمال عمليات تطوير المدينة بالمطرية لتقديم خدمة مميزة لأبنائنا الطلاب، كما حث على ضرورة انتهاء تطوير الكليات لمواكبة جودة التعليم.

وأعلن رئيس جامعة حلوان تغيير مسمى التربية الرياضية إلى علوم الرياضة، مؤكدًا أن الجامعة من اول الجامعات التى اشتغلت مع القطاع الرياضي لتغيير المسمى الى علوم الرياضة مواكبة مع التطورات العالمية.

خطوات كبيرة لإنشاء سوفت وير في جامعة حلوان

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة لإنشاء ( سوفت وير) مطور بأحدث الإمكانيات يتضمن لغة برمجة حديثة تكون صالحة لأي نظام بعد ذلك.

وتحدث رئيس جامعة حلوان عن سعى الجامعة للانتهاء من موافقات الجامعة التكنولوجية والعمل على تشغيلها العام القادم.

وقد رئيس جامعة حلوان الشكر لكليتي التربية والتكنولوجيا والتعليم لإنشاء 15 برنامج تكنولوجي غير نمطى وهذا يؤكد هوية جامعة حلوان كجامعة تكنولوجية وهذا يساعد على تعظيم مواردنا.

وفي ختام الجلسة الاستهلالية، قدم الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحاسب العلمي في جامعة حلوان تقريرا مفصلا عن التحول الرقمي في مختلف الكليات.

كما قدم الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان تقريرًا عن منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني.

