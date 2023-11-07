حضّري سلطة الكينوا بالسلمون والأفوكادو للرجيم

تبحث الأمهات على المكونات الغذائية التي تفيد صحة أبنائها خلال تقدميها لهم الأطباق الرئيسية والفرعية والسلطات المختلفة.

ويأتي الأفوكادو في مقدمة المواد الغذائية الغنية بالعديد من الفوائد أبرزها احتوائه على فيتامين ب 6 الذي يساعد في تقليل أعراض متلازمة ما قبل الحيض لدى النساء، أما بالنسبة للرجال فقد يزيد الأفوكادو من الرغبة الجنسية من خلال إيصال الدم إلى الأعضاء التناسلية بشكل جيد بفضل صحة القلب الجيدة التي توفرها مكونات الأفوكادو من دهون أحادية غير المشبعة.

واليوم يمكن أن تقدمي سلطة رجيم شهية ويمكن تناولها على وجبة الغداء أو العشاء، ومن مميزاتها أنها خليط من الخضار الموصى بتناولها أثناء اتباع الرجيم، إن كنتِ من عشاق سمك السلمون حضري سلطة الكينوا بالسلمون والأفوكادو.

المقادير

- السلمون : قطعة

- زيت السمسم : ملعقة كبيرة ونصف

- كينوا : كوب (منقوعة في الماء لحوالي ساعتين على الأقل)

- الأفوكادو : 1 حبة

- طماطم : 1 حبة

- خيار : 1 حبة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض : 2 ملعقة كبيرة

- الخردل : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

ضعي الكينوا في قدر على النار، واسكبي مقدار 2 كوب من الماء، ثم اتركي المكونات حتى تغلي لحوالي 15 دقيقة وتنضج الكينوا.

سخني زيت السمسم في مقلاة على حرارة متوسطة، وأضيفي السلمون واطهيه حتى ينضج وعند النضوج قطعي السلمون إلى شرائح وضعيها في طبق.

قطعي الأفوكادو، والطماطم، والخيار، ثم وزعي المكونات في وعاء متوسط الحجم.

اخلطي في وعاء آخر زيت الزيتون، والخل، والخردل، ثم نكهي بالملح، والفلفل الأسود.

وزعي الكينوا والبقدونس فوق الخضار المقطعة، وأضيفي شرائح السلمون، ثم اسكبي مزيج الصلصة فوقها.

قلبي المكونات بتأنٍ حتى تتجانس ثم قدمي السلطة.