وزير الاتصالات: توصيل الإنترنت فائق السرعة لقرى حياة كريمة بالقليوبية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون مع محافظة بنها أتى بنتائج مثمرة، مشيراً إلى محور البنية التحتية المعلوماتية المتمثل في مد شبكات الألياف الضوئية وتوصيل الإنترنت فائق السرعة لجميع القرى التي يغطيها مشروع حياة كريمة.

أضاف طلعت خلال زيارته لمحافظة القليوبية، لمتابعة مشروعات حياة كريمة، أن المحور الثاني يتمثل في خدمات المحمول، مشيراً إلى تحسين خدمات الاتصالات المحمولة من خلال 1120 برج، بالإضافة إلى أكثر من 200 مكتب بريد في القليوبية وتم تطوير 75٪ منها.

تابع أن المحور الثالث يتمثل في الخدمات المجتمعية التنموية، من خلال مشروع قدوة تك ومهارة تك، موضحاً أن الهدف من هذه المبادرات توسيع الثقافة الرقمية.

أعرب عن سعادته بالنماذج التي تلقت التدريب من خلال مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى إتاحة المزيد من الفرص التدريبة في مبادرات براعم مصر الرقمية، لمنح الطلاب تدريب يتماشى مع المستقبل.

قال وزير الاتصالات إن مركز إبداع مصر الرقمية في بنها كان حلم منذ سنوات وقد تحقق بالفعل، ووصل عدد المراكز إلى 25 مركز على مستوى الجمهورية، تؤهل الشباب للحصول على فرص عمل.

شدد على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى إيرادات بين قطاعات الدولة، بنسبة تزيد عن 16%، كما بلغت الصادارت الرقمية 04,9 مليار دولار هذا العام.