اختلف معه بسبب مكان عمله.. حبس متهم بإنهاء حياة بائع متجول

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، قرارًا بحبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة إنهاء حياة بائع متجول، عقب مشادة معه بسبب افتراشه الأرض لبيع الملابس أمام محله.

التحقيقات أوضحت ملابسات ورود بلاغ من أحدى المستشفيات، باستقبال (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم) توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وذلك إثر ادعاء مشاجرة.

اتضح حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(مالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم) بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

أمن القاهرة يضبط العديد من السرقات والمخدرات

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النجاحات في مجالي السرقات والمخدرات وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في مجال مكافحة السرقات، تم ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى السرقة من داخل المساكن، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المُستولى عليها لدى عميليهم (مالكي محلان للأجهزة الكهربائية "سيئا النية").

كما تم ضبط سيدة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا، واعترفت بارتكاب الواقعة عقب قيامها باستخراج مفتاح مصطنع ومغافلة المجنى عليها وسرقة المشغولات الذهبية، وتم بإرشادها ضبط المسروقات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام المتهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار بها، متخذاً من الشقة سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام المتهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار بها، متخذاً من الشقة سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.