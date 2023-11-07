ضبط أسماك مجهولة المصدر قبل بيعها بالاسواق بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

نفذت إدارة التموين بمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، حملة على قرى الابطال والتقدم والسلام اسفرت نتيجه الحملات عن ضبط 280 كيلو من الاسماك المجمده مجهوله المصدر وذلك قبل بيعها لجمهور المستهلكين، وتمكنت من ضبط مخبز لقيامة بالتصرف في 52 شيكاره دقيق بلدي مدعم بغرض الاستيلاء عليها بدون وجه حق بالاضافه الى تحرير 25 محضر اخر باجمالي 27 محضر.

وأكد المحاسب محمد عودة مدير إدارة تموين القنطرة شرق، أن حملات المرور والمتابعة للأسواق والمحلات والمخابز، تنفيذاً لتوجيهات المحاسب أحمد منصور مدير عام التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف المرور علي منافذ البيع والأسواق والمحلات التجارية والمخابز والأطعمة لضبط السوق والالتزام بالاسعار المعلنة والمتفق عليها وعدم استغلال المواطن

وأشار عودة، إلى تنوع المحاضر مابين سلع مجهولة المصدر وبيع بازيد من السعر الرسمى لبعض السلع بغرض التربح والاستغلال، وعدم اعلان عن الاسعار للبضائع المعروضة، عدم وجود شهادة صحية تدل على الخلو من الامراض المعدية.



شارك في الحملة محمد على رئيس الرقابة التجارية، والسيد موسى وخالد عابد من مكتب تموين الإدارة، بالاشتراك مع الحسينى عبد الرحمن واحمد بندارى رؤساء مكتبى الابطال والتقدم.