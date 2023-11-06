طلاب جامعة حلوان يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة أراب ستاربكس الدولية

حصد طلاب كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان مراكز متقدمة في مسابقة أراب ستاربكس الدولية التي أقيمت مؤخراً في لبنان.

وتمت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد حرص الجامعة على دعم الموهوبين والمبتكرين من طلابها.

حيث فازت الطالبة مروة علي الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الاعلان بالمركز الأول في مجال التصميم الجرافيكي، كما فازت الطالبة أسماء عصام حمدي الطالبة بالفرقة الرابعة بقسم الإعلان بالمركز الثاني في نفس المجال، تحت إشراف الدكتورة داليا محسن.

أما الطالبة رنا هشام الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الإعلان فقد فازت بالمركز الثاني في مجال حفظ الطعام، تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميدة الكلية، التي أعربت عن فخرها بهذه الإنجازات التي تعكس مدى إبداع وتفوق طلاب الكلية.

وشارك في المسابقة 10 دول عربية هي: مصر، اليمن، لبنان، الأردن، تونس، المغرب، سلطنة عمان، الامارات، العراق، فلسطين.

جولة رئيس جامعة حلوان

وأجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم الإثنين جولة تفقدية لمقر الجامعة بالمهندسين، لتفقد عمليات التطوير الجارية هناك تمهيداً لإنشاء فرع لمركز اللغات، وكذلك مركز الاستشارات.

وأكد رئيس جامعة حلوان دور الجامعة في عمليات التطوير وتحديث منشآتها، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة لطلابها.

كما زار رئيس جامعة حلوان معهد الملكية الفكرية بالجامعة، وكان في استقباله الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التى يجريها الدكتور قنديل على متابعة العملية التعليمية والأنشطة البحثية والتطويرية بالجامعة، والوقوف على احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق التميز والريادة.

وزار رئيس جامعة حلوان الدكتور كلية السياحة والفنادق بالجامعة، حيث كان في استقباله الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية ووكلاء الكلية. وحث الدكتور قنديل على ضرورة عقد شراكات تعاون في قسم الإرشاد، وكذلك حث على عمل برامج جديدة وتطوير البرامج الحالية لجذب الطلاب الوافدين للكلية.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة إدخال كافة البيانات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على نظام التحول الرقمي.

وانتقل رئيس جامعة حلوان إلى كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، حيث اطلع على آخر مستجدات تطوير صالة الجمباز بالكلية، وتفقد مرافق الكلية المختلفة.



