الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد بث مباشر مباراة يد الأهلي والنور السعودي بالسوبر جلوب

يد الأهلي
يد الأهلي

يستعد يد النادي الأهلي، بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، لمواجهة النور السعودي المقرر لها الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.
 

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يلتقي الأهلي مع نظيره النور على صالة الدمام في أولى مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية ( السوبر جلوب).

وحرص محمد الغزاوي رئيس بعثة الأهلي على على الاطمئنان على كافة ترتيبات وتجهيزات البعثة مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

وتتحرك بعثة الفريق من فندق الإقامة في الواحدة والنصف ظهرًا إلى الصالة الخضراء بالدمام، لخوض أولى مبارياته أمام النور السعودي، وكان الفريق قد أدى مرانه أمس على ذات الصالة. 
 


 

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