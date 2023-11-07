الأهلي يعيد حساباته في صفقة فتوح بعد أزمته الأخيرة مع الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة قلق داخل النادي الأهلي، من التعاقد مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، بعد أزمته الأخيرة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك دراسة للموقف كامل داخل النادي الأهلي قبل إتمام الاتفاق مع اللاعب، خاصةً أن هناك حالة تخوف من تكرار تصرفه داخل التتش".



في سياق متصل قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خضوع الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد صبحي للتحقيق، وعرضهم للبيع، بعدما تركوا معسكر الفريق قبل مواجهة زد.

وخضع الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري للتحقيق، بينما تجاهل أحمد فتوح الحضور خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مجلس الإدارة بالأمس قد أصدر قرارت هامة منها توجيه الشكر للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو، بجانب رحيل مدحت عبد الهادي وعبد الواحد السيد، بجانب تولي معتمد جمال قيادة الفريق حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي.