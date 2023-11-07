الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

محمود كامل: العدوان الصهيوني يُسقط 2% من سُكان غزة كل ساعة

محمود كامل وكيل
محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين المصريين

قال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين المصريين، إنه على مدار الساعة الماضية استشهد 6 أطفال فلسطينين جُدد، 5 سيدات و15 شهيدًا، موضحًا أن العدوان الصهيوني الغاشم مازال مستمرًا على قطاع غزة، ليُسقط 2% من السُكّان ما بين شهيد وجريح كل ساعة.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن 70% من سُكّان قطاع غزة باتوا نازحين من منارلهم، وأُسقط على القطاع 30 ألف طن من المواد المتفجّرة، بمتوسط 2 مليون طن لكل كيلو متر مربع؛ حيث تضرر 50% من الوحدات السكنية، وأصبحت غير صالحة للسكن، و10% هُدم كليًا بشكل كامل.

 

وتابع: "نحو 33% من المدارس لم تعُد صالحة، و90% خرجت عن الخدمة، وتبقى الجريمة في حق الصحفيين والأطقم الطبية، الشهداء ليسوا أرقامًا، بل بشر، وأسرة، ومشاعر، وذكريات، وتاريخ، ومستقبل".

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