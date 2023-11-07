محافظ الشرقية يُتابع إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام ، وذلك للحفاظ على خصوصية البيانات والإتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة باستخدام شبكة لاسلكية متطورة لتحقيق السيطرة الكاملة على المعلومات والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظاً على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال إنشاء مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية بالمحافظات ، وذلك لدفع عجلة العمل به والوقوف على أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ والعمل علي تذليها، في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة.

وكلف المحافظ السكرتير العام بمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمركز وتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت لإفتتاحه والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين.

ومن جانبه أوضح سكرتير عام المحافظة أن المركز سيتم تجهيزه بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة للحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وتقليص زمـن الإسـتجابة للأحـداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحـوادث والكوارث من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قام بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتطوير الجارية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي المدينة، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

وبدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الأخيرة بنفق عرابي بمدينة الزقازيق والمُقام بتكلفة 240 مليون جنيه، وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الأعمال بالنفق تسير بخطى متسارعة حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 98 % وجاري الأنتهاء من تركيب الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الحارات المرورية بالنفق وأعمال التشطيبات والدهانات بالحوائط والأسقف تمهيداً لتشغيل النفق ودخوله الخدمة الفعلية ليمثل شرياناً مرورياً جديداً يٌساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة

وأكد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة للمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق وفتحه أمام حركة السيارات ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

وتوجه محافظ الشرقية لمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق لتفقد عدد من الشوارع الجانبية والتي شهدت اعمال تطوير وتجميل وتركيب بلاط الانترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة ، مؤكداً أن المحافظة جادة وتسير بخطى متسارعة للإنتهاء من تطوير وتجميل كافة الشوارع الجانبية بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

وحرص محافظ الشرقية على متابعه أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة بأحد المحال التجارية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لإحتكار وتهريب السلع و بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين

وخلال الجولة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي اول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة وإلزام اصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين وذلك لإعادة الإنضباط للشارع.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً لمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بالإهتمام بتكثيف حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الاشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكذلك متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالمحال والسلاسل التجارية والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لصد موجه ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

رافق محافظ الشرقية خلال الجولة اللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول لزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق.