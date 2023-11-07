الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لتعزيز دور الشباب المصري في تنمية القارة الافريقية

الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي يطلقان مبادرة المليون

بوابة الوفد الإلكترونية

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي مبادرة " المستوى المليون التالي 1 Million Next level "  لتعزيز دور الشباب المصري في تنمية القارة الافريقية، في إطار يوم الشباب الأفريقي.

ويشتمل يوم الشباب الأفريقي علي تنفيذ مبادرة "المهارات وتوظيف الشباب " بمشاركة 200 من الشباب حديثي التخرج ورواد الأعمال ويهدف الحدث الى بناء مهارات التوظيف للشباب، وذلك يومي  السبت والأحد11 و12 نوفمبر الجاري.

وتدعو وزارة الشباب والرياضة الشباب حديثي التخرج ورواد الأعمال المصريين للاشتراك بالحدث من خلال التسجيل على الرابط التالي http://surl.li/mwgyc في موعد أقصاه 8/ 11 /2023.


 

مواد متعلقة

برلماني: أهالي غزة يتعرضون لإبادة جماعية

وضع حجر أساس مركزي "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" ببحيرة المنزلة

الجريدة الورقية