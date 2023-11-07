الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي يطلقان مبادرة المليون

لتعزيز دور الشباب المصري في تنمية القارة الافريقية

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي مبادرة " المستوى المليون التالي 1 Million Next level " لتعزيز دور الشباب المصري في تنمية القارة الافريقية، في إطار يوم الشباب الأفريقي.

ويشتمل يوم الشباب الأفريقي علي تنفيذ مبادرة "المهارات وتوظيف الشباب " بمشاركة 200 من الشباب حديثي التخرج ورواد الأعمال ويهدف الحدث الى بناء مهارات التوظيف للشباب، وذلك يومي السبت والأحد11 و12 نوفمبر الجاري.

وتدعو وزارة الشباب والرياضة الشباب حديثي التخرج ورواد الأعمال المصريين للاشتراك بالحدث من خلال التسجيل على الرابط التالي http://surl.li/mwgyc في موعد أقصاه 8/ 11 /2023.



