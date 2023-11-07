صحة القليوبية تعقد اجتماعا لتنشيط أعمال مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

عقد الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، اجتماعا تنظيميا بحضور الدكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية ، والدكتورة عزة صابري مدير الإدارة الصحية ببنها ، وفريقها المعاون من العاملين بالمبادرة الرئاسية الخاصة بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام.

جاء ذلك بهدف تنشيط أعمال المبادرة ، ومحاولة تقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين بالقليوبية وبالتنسيق مع كافة الجهات من أجل الارتقاء بمستوي المنظومة الصحية في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية، وأوصي بتكليف منسق للكشف عن كل ورم من الأورام السرطانية التي تتضمنها المبادرة،

وشددعلى ضرورة تواجد أحد فني المعمل مع الفريق الطبي المختص بملئ الاستبيان؛ لسحب العينات من الحالات المشتبه إصابتها ، وذلك تيسيراً علي المواطنين وعدم تحميلهم عبئا اضافياً.