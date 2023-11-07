زين الدين يدين بشدة محاولات جيش الاحتلال لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم

أدان النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب بشده دعوة وزير مالية جيش الاحتلال الاسرائيلى اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى إقامة مناطق أمنية خالية من الفلسطينيين حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية



واعتبر "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم هذه الدعوة الغريبة وغير الشرعية بمثابة استمرار لسياسات سلطات الاحتلال الاسرائيلى للسيطرة الاسرائلية على الاراضى الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطينى منها مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التحرك للوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين والتى ادت الى مقتل الالاف من الشهداء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين.



وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لانقاذ الأشقاء الفلسطينيين من جرائم الحرب والابادة التى يقوم بها جيش الاحتلال داخل قطاع غزة والضفة الغربية،مطالبا باتخاذ موقف عربى موحد للضغط بكل قوة على المجتمع الدولى الذى لا يزال صامتا ومتفرجا على المجاز البشرية والدموية التى استمرت لمدة شهر من جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.



وكان سموتريتش قد كتب في رسالة نشرت على موقع إكس (تويتر سابقا) أن الهدف هو إقامة "مناطق أمنية حول المستوطنات" وطرق الوصول إليها لمنع دخول "العرب".



وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الهجمات على اليهود وتعزيز الشعور بالأمن بين المستوطنين وسط الحرب المستمرة في غزة، والتي بدأت قبل شهر.



وتم توجيه الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالانت.



ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تتزايد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين. وفي أواخر أكتوبر الماضي، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية وأدان العنف ضد الفلسطينيين.

