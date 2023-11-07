الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

احجزها بالموبايل.. تذكرة موحدة لركوب وسائل النقل في مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم اليوم لاستكمال إصدار التذكرة الموحدة لركوب وسائل النقل والتي شملت أن يكون المصريون مشاركين أكثر في الإجراءات.

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وزير النقل واللوجيستيك المغربى  يزور محطة مصر بالقاهرة ومتحف السكة الحديد

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حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

وأكد وزير النقل أن التذكرة الموحدة ستمكن المواطن أن يركب القطار من أسوان، ويصل للقاهرة ويركب المترو الخط الثالث ثم القطار الخفيف من محطة عدلي منصور أو ركوب الأتوبيس الترددي علي الدائري بنفس التذكرة مثل جميع الدول المتقدمة في العالم.

ولفت الوزير إلى أن المشروع يمكن المواطن من حجز وسائل المواصلات بالمحمول أو فوري أو منافذ البريد وغيرها من وسائل متنوعة.

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الجريدة الورقية