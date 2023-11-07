وزير النقل: الكرة الآن في ملعب المصدرين لزيادة حجم الصادرات للخارج

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ان شعار معرض النقل الذكي هذا العام هو توطين صناعة النقل في مصر، ولكن يوجد العديد من الموضوعات المهمه ايضا وهي تشجيع التجارة المصرية والتصدير للخارج.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

وأضاف الوزير، أن وزارة النقل معنيه اننا نسقنا مع شركات مراكب ونؤهل الموانئ ونسهل شحن البضائع للخارج، مشيراً ان الوزارة حققت ذلك بالفعل وأكثر، ومن خلال التوقيعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات نسقنا بين ميناء دمياط وميناء تريستا في ايطاليا للتسهيل التصدير وخاصة الحاصلات الزراعية.

وأكد الوزير، أن معظم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لذلك كان يجب ان يتم نقل بجودة عالية لتصل بسلام دون تلفيات من خلال خط الرورو وهي مراكب سريعه مجهزة بثلاجات وأماكن تخزين .

وقال اننا سهلنا التوقيع بين شركة مصرية ونظيرتها الإيطالية، حتي تكون الدولة هنا دورها مساعد وميسر لنجاح الأمر، و لتنجح التجربة اكثر تم الاتفاق بين الدولة ممثلة في الجمارك المصريةو سفير ايطاليا حتي لا يحدث مشكله كدول من حيث أنظمة الجمارك.

وأوضح أنه لتسهيل نقل الحافلات التي تنقل الانتاج من مصر الي ايطاليا والعكس، الرئيس السيسي وقع انضمام مصر إلي اتفاقية فينا ٦٨، لحل أزمة دخول الشاحنات الايطالية الي مصر بسبب اللوحات المعدنيه وغيرها وقال وزير النقل أن الكورة الأن في ملعب المنتجين والمصدرين لدعم الاقتصاد وزياده حجم الصادرات.