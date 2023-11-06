جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان في مقر المهندسين (صور)

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمقر الجامعة بالمهندسين تمهيدًا لإنشاء فرع لمركز اللغات، وكذلك مركز الاستشارات.

وأكد رئيس جامعة حلوان دور الجامعة في عمليات التطوير وتحديث منشآتها، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة لطلابها.

كما أجرى رئيس جامعة حلوان بجولة أخرى إلى معهد الملكية الفكرية بالجامعة، وكان في استقباله الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

وأكد رئيس جامعة حلوان دور المعهد في تشجيع الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيداً بالدور الريادي للمعهد على المستوى المحلي والإقليمي.

جولة رئيس جامعة حلوان

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التى يجريها الدكتور قنديل على متابعة العملية التعليمية والأنشطة البحثية والتطويرية بالجامعة، والوقوف على احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق التميز والريادة.

رافق رئيس جامعة حلوان فى الجولة الدكتور أحمد البندارى مدير مركز الاستشارات، الدكتور شادي الكردي مدير مركز اللغات، ومحمد ناصر أمين عام الجامعة، والدكتورة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد، وطارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

زيارة رئيس جامعة حلوان لكلية السياحة

جولة رئيس جامعة حلوان

وفي إطار الجولات التفقدية، قام رئيس جامعة حلوان بزيارة لكلية السياحة والفنادق بالجامعة، حيث كان في استقباله الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية ووكلاء الكلية. وحث الدكتور قنديل على ضرورة عقد شراكات تعاون في قسم الإرشاد، وكذلك حث على عمل برامج جديدة وتطوير البرامج الحالية لجذب الطلاب الوافدين للكلية.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة إدخال كافة البيانات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على نظام التحول الرقمي.

وانتقل رئيس جامعة حلوان إلى كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، حيث اطلع على آخر مستجدات تطوير صالة الجمباز بالكلية، وتفقد مرافق الكلية المختلفة.

وتأتي زيارات رئيس جامعة حلوان في إطار حرصه على الوقوف على احتياجات الكليات المختلفة ومتابعة خطط التطوير بها، بهدف تحقيق التميز التعليمي والبحثي لجامعة حلوان.