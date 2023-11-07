تكاليف استخراج المستندات الرسمية من مكاتب البريد.. يوفر البريد المصري خدمات استخراج العديد من المستندات الرسمية من خلال مكاتبه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ومنها تجديد بطاقة الرقم القومي واستخراج شهادة الميلاد واستخراج شهادة وفاة وغيرها من المستندات الرسمية.

كما يتيح البريد المصري إمكانية استلام المستندات عبر مكاتبه المنتشرة في جميع الأنحاء، أو استلامها بمحل الإقامة الخاص بالمتقدم لطلب استخراج المستندات.

تكاليف استخراج المستندات الرسمية من مكاتب البريد

تجديد بطاقة الرقم القومي:

يوفر البريد المصري تجديد بطاقة الرقم القومي وتصل تكلفة تجديدها من خلال البريد إلى 75 جنيهًا، وتكلفة التسليم بالمكتب 85 جنيهًا، وفي حالة الرغبة بتسليم البطاقة على محل الإقامة تصبح التكلفة 95 جنيهًا.

استخراج شهادة ميلاد:

استخراج شهادة الميلاد المميكنة من خلال البريد المصري للمرة الثانية وليس للمرة الأولى، وذلك بتكلفة تبلغ 25 جنيهًا، وتكون تكلفة تسليم الشهادة بالمكتب 35 جنيهًا، بينما تكلفة التسليم بمحل الإقامة 40 جنيهًا.

استخراج شهادة زواج مميكنة:

يقدم البريد المصري إمكانية استخراج شهادة زواج مميكنة بتكلفة 40 جنيهًا أجر الخدمة، ويكون أجر التسليم بالمكتب 50 جنيهًا، وأجر التسليم بمحل الإقامة 55 جنيهًا.

استخراج شهادة طلاق مميكنة:

استخراج شهادة طلاق مميكنة، ويكون أجر الخدمة الحالي 40 جنيها، وأجر التسليم بالمكتب 50 جنيهًا، بينما التسليم بمحل الإقامة 55 جنيهًا.

استخراج القيد العائلي:

تكلفة استخراج القيد العائلي للمرة الثانية فهي 35 جنيهًا “أجر الخدمة”، وتكون تكلفة التسليم بالمكتب 45 جنيهًا، بينما تزيد تكلفة التسليم بمحل السكن إلى 50 جنيهًا.

استخراج شهادة وفاة:

استخراج شهادة وفاة مميكنة تكلف 25 جنيهًا، وعند التسليم بالمكتب يتم سداد 35 جنيهًا، وفي حالة الرغبة في استهلاك الشهادة بمحل السكن يكون أجر التسليم 40 جنيهًا.