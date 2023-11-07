مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2023-2024.. رابط التقديم

يستقبل الأزهر الشريف طلبات التقديم في مسابقته السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام 2023-2024، والتي تُقام ‏تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إذ أوضح قطاع المعاهد الأزهرية تفاصيل مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، ومراحلها وشروط التقديم لها.

كما أوضح القطاع في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )، أنه يُعلن عن فتح باب التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم حتى يوم 10 نوفمبر وذلك إلكترونيًا.

رابط التقديم لمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

يوفر قطاع المعاهد الأزهرية التقديم للمسابقة من خلال الرابط التالي :

https://service.azhar.eg/Services/GrandImamaQurancompetition

ولا يعد الطالب متقدمًا إلا بعد طباعة الاستمارات الموجودة بالرابط واستيفاء البيانات الخاصة بها والأوراق المطلوبة ‏وتقديمها لإدارة شؤون القرآن بالمنطقة.

جوائز مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم هذا العام، والتي تتجاوز إجمالي الجوائز بها الـ 23 مليون جنيه، تنقسم إلى أربعة مستويات، وهي كالاتي:

المستوى الأول بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.

المستوى الثاني بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: حفظ القرآن الكريم كاملًا.

المستوى الثالث بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس.

المستوى الرابع بـ مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.

شروط التقديم لـ مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

يحق الاشتراك في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم لكل من: طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب الرواق الأزهري، وطلاب مكاتب ‏التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، شريطة ألا يزيد سن الطالب في مكاتب التحفيظ والرواق الأزهري عن 18 عامًا كما حددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم الشروط العامة للمسابقة، والتي جاءت كالتالي:

المستوى الأول والثاني بـ مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: يحق لجميع الطلاب التقدم فيه.

المستوى الثالث بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية، والمرحلة ‏الإعدادية الأزهرية فقط التقدم فيه.

المستوى الرابع بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط التقدم.