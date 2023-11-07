أسباب ظهور كلمة أحمال في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. يظهر لبعض مستخدمي عدادات الكهرباء الذكية مسبقة الدفع كلمة (أحمال) على شاشة العدادات دون معرفة سبب ظهورها، ويتساءل البعض، هل يؤدي ظهورها على شاشة العداد لفصل الكهرباء.



وفي حالة وجود زيادة مفاجئة في الأحمال الكهربائية، تؤثر على قدرة العداد، تظهر كلمة (أحمال)، لهذا يجب فصل التيار الكهربائي نهائيًا عن الوحدة السكنية بنحو 5 دقائق على الأقل، ثم إعادة التيار.

وفي السطورالتالية تستعرض "بوابة الوفد" أسباب ظهور كلمة (أحمال) في العدادات الذكية مسبقة الدفع

أسباب ظهور كلمة (أحمال) في العدادات مسبقة الدفع



ظهور أحمال على شاشة العداد تعني ( زيادة أحمال المشترك )، وأن الحمل تعدى أقصى قدرة ويلزم صاحب العداد تخفيض الأحمال لاستمرار التيار.



العداد الأحادي مسبق الشحن قدرته 80 أمبير.



حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد، يتم فصل التيار الكهربائي لمدة 5 دقائق للتنبيه ثم يعود مرة أخرى.



يلزم على المشترك تخفيض الأحمال المستهلكة لاستمرار التيار.



‏مع استمرار المشترك لاستهلاك نفس الأحمال يتم فصل التيار وعودته لـ3 مرات ثم يفصل ولا يتم عودته إلا من خلال شركة الكهرباء.



يتطلب على المشترك تغيير العداد مسبق الشحن بعداد أخر أقصى قدرة عداد ثلاثي الأوجه، بعد تصفية مديونية العداد القديم وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.