رئيس اتحاد البحر المتوسط للملاحة: مصر تمتاز بالأمان وتستطيع استضافة أولمبياد 2036

تحدث الصربي زوران ميلونوفيتش رئيس اتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية ورئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، على هامش زيارته التفقدية للمواقع المرشحة لإقامة سباقات بطولة البحر المتوسط 2025 والتي تستضيفها مصر.

قال زوران ميلونوفيتش: “أنه يتعاون مع الاتحاد المصري بقيادة اللواء مؤنس أبو عوف، منذ أكثر من خمس سنوات من أجل تطوير اللعبة في مصر، كما أن دور لجنة التطوير بالاتحاد الدولي هو نشر اللعبة في جميع أنحاء العالم“.

وأضاف: “أن مصر تستعد لاستضافة وتنظيم حدث مهم وهو بطولة البحر المتوسط في عام 2025، كما أنه يتواجد في من أجل تفقد الأماكن الموجودة في مصر والتي سيقام عليها منافسات البطولة“.

وتابع: “سوف نتجه إلى مدينة الإسكندرية اليوم الثلاثاء حيث سيقام المؤتمر العربي والإفريقي الأول لتطوير الملاحة الرياضية في المنطقة، وسنحاول نشر هذه اللعبة حيث سيحضر المؤتمر العديد من الوفود“.

وواصل: “الملاحة الرياضية تختلف كثيرًا عن الألعاب الأخرى، حيث إنه في الألعاب الرياضية الأخرى هناك ملاعب ثابتة، فالملاحة تُلعَب في الصالات الخارجية وليس المغلقة، حيث إن من يمارس هذه الرياضة يرغب في السفر دائمًا وتجربة أماكن مختلفة ومصر تختلف كثيرًا حيث لديها العديد من الأماكن المميزة“.

وعن الأماكن التي قام بزيارتها في مصر، أوضح ميلونوفيتش: “أنه قام بزيارة مصر أكثر من مرة، ولكنه قام بزيارة متحف المصري للحضارة وانبهر كثيرًا به، كما أن مقابلته لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم ستكون مهمة لمعرفة ما تحتاجه مصر لتقديم المساعدة والدعم وتنمية اللعبة في مصر بالإضافة إلى نشرها في المنطقة العربية“.

وأردف: “رياضة الملاحة ليست أولمبية ولكن يسعى اتحاد البحر المتوسط جاهدًا مع الاتحاد الدولي للملاحة من أجل إدراجها في الأولمبياد“.

وعن رأيه في تنظيم مصر لأولمبياد 2036، اختتم: “ قمت بزيارة مصر أكثر من سبع سنوات، ويرى أنها بلد تمتاز بالأمن والأمان، ولديها القدرة على استضافة الأحداث الكبرى مثل الأولمبياد“.