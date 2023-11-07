بدء أعمال مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي بمدينة شبين القناطر

اجتمع المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، ونائبه حسام مصطفي، مع فريق العمل من المجموعة الفرنسية للخدمات الاستشارية عساف، بحضور الدكتور مهندس محمود علي أحمد، والدكتور مهندس أمام علي عبدالله، والمهندس أحمد خالد أبو حشيش وممثلي المكاتب الهندسية والإدارات الحكومية بمركز ومدينة شبين القناطر الإدارة الصحية - الإدارة الزراعية شركات المرافق وجميع مهندسي الإدارة الهندسية والتنظيم بمجلس المدينة، وذلك لبدء أعمال مشروع إعداد وتحديث المخطط الاستراتيجي بمدينه شبين القناطر.

جاء ذلك بحضور فريق العمل المحلي وشركاء التنمية جميع الجهات المعنية بالمدينة وشركاء التنمية من القطاعات المختلفة وذلك لتحديد الخطوط العريضة وملامح المشروع، وتحديد الموارد والقدرات الحالية والمتوقعة من جميع الجهات سواء قدرات مالية أو مؤسسية أو فنية أو أراضي متاحة للتنمية.



ويستعرض رئيس المركز، إمكانيات مدينة شبين القناطر المشروعات التي تتم خلال السنوات السابقة والجاري تنفيذها بالمدينة وخطة التطوير الجاري تنفيذها بكل القطاعات والمشروعات المقترح تنفيذها مستقبلا بعد إتمام الدراسات اللازمة في ضوء أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع في هذه القطاعات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمركز والمدينة والمشروعات والخطط الجاري تنفيذها حاليا ومستقبلا بحضور رئيس المركز والمدينة.

والجدير بالذكر جارٍ دراسة المشروعات وإنشاء سوق نموذجي بالمدينة ومجمع نموذجي مطور للمواقف، فضلًا عن الدراسات التي تمت لإنشاء كوبري علوي بالمدينه والمشروعات المقترحة لاستغلال أراضي الفضاء ومشروعات تعود للنفع لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.