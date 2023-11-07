صحة القليوبية تناقش إحكام الرقابة على منظومة التخلص الآمن من النفايات الخطر

عقد الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقيوبية، اجتماعا تنظيميا بحضور الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة غادة حجازي مدير وحدة النفايات بالمديرية، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة بديوان محافظة القليوبية وفريقه المعاون، والدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر ، والدكتور أحمد عثمان مدير إدارة صحة البيئة، إلي جانب السادة مديري الشركات العاملة بنقل المخلفات الطبية الخطرة، ومسئولي النفايات في الإدارات الصحية.

واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، معربًا عن خالص امتنانه وتقديره للسيد الدكتور مدير إدارة المخلفات الصلبة بديوان المحافظة ، علي ابداءه التعاون المثمر والبناء لصالح المنظومة الصحية.

وناقش الإجتماع، تشكيل لجنة خماسية مكونة من مدير وحدة النفايات بالمديرية، مدير دارة العلاج الحر ، مدير إدارة مكافحة العدوي، مدير إدارة صحة البيئة ، مدير المخلفات الصلبة بالمحافظة، من أجل احكام المخلفات الناتجة من المنشآت الطبية الخاصة عن طريق تقدير حجم المخلفات الناتجة عن كل مستشفي خاص طبقاً لقدراتها، ونسبة اشغالها ونوعية كل مستشفي ، مما يسهل عملية الحكم علي كمية النفايات الناتجة ومنع أي تسريب للنفايات.

وتناول الاجتماع التأكيد علي ضرورة تفعيل اللجان المجمعة التفتيشية للمرور علي المنشآت الخاصة لمراقبة عملية تسليم المخلفات الطبية الخطرة علي مدار شهر نوفمبر لمطابقة القيم التقديرية للمخلفات الناتجة، والتنسيق بين مسئولي النفايات الطبية الخطرة في الإدارات الصحية ، وبين مسئولي المخلفات الصلبة بمجالس المدن بنطاق المحافظة.

وعلي هامش الاجتماع استمع وكيل الوزارة، إل المعوقات التي تواجه الشركات المرخصة من قبل وزارة الصحة والسكان ، والمنوطة بنقل النفايات الخطر ؛ في تطبيق منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الصحية ، لضمان عدم تسريب النفايات الطبية والاضرار بالبيئة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في تفعيل الدور الرقابي والمجمعتمي بين أطراف المنظومة ودمجهم كفريق عمل واحد تحت مظلة واحدة هدفها صحة المواطن بالمحافظة، ومن أجل محاولة التعاون المثمر والاستفادة من قدرات تلك الشركات في نقل المخلفات إلي المحارق الخاصة بها لتقليل العبء عن سيارات المديرية.