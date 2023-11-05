الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. يبحث أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية عن معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين قبل وصول محصل الكهرباء لتحصيل قيم الاستهلاك الشهري. 

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر إلكترونيًا

وأتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات. 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 

يمكن للمواطنين؛ الاستعلام بكل سهولة عن قيمة فاتورة الكهرباء أون لاين من خلال الخطوات التالية: 

الدخول على رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال الرابط التالي: https://www.eehc.gov.eg/CMSeehc/ 

الضغط على أيقونة المنصة الموحدة الخدمات. 

سيتم الانتقال إلى موقع المنصة الموحدة يتم اختيار أيقونة استعلم عن فواتير. 

الضغط على طلب جديد، وسجل الدخول. 

القيام بتحديد اسم المحافظة الخاصة بمنطقتك. 

ادخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام. 

أخيرًا اضغط على استعلام، وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة، وتسددها للمحصل أو في الشركة. 

طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة كهرباء 

يمكن الاستعلام عن فاتورة كهرباء من خلال طريقة أخرى وهي كالآتي: 

الدخول على رابط الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال الرابط التالي : https://www.egyptera.org/

اختيار أيقونة نحسبلك كمية الاستهلاك. 

حدد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري إدخال قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة متواجدة في فاتورة الكهرباء 

سيظهر أمامك قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.
 

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