مازن عساف يطرح أغنية جديدة بعنوان "نحجي ونفعل"

طرح مؤخرا الفنان والمطرب الشاب مازن عساف أغنية جديدة تحمل اسم " نحجي ونفعل" على القناة الخاصة به على اليوتيوب

الاغنية اشراف عام جانو سيدو و كلمات بسام الحسن التوزيع الموسيقي عماد دبابي وقد حققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية جدا

ويقول مطلع الأغنية "مهما قست الدنيا ومهما الزمان اشتد فنحن اهل الوعد ونحن رجال العهد".

بدأ مازن عساف مشواره الفني منذ عدة سنوات، إلا أنه حقق شهرة كبيرة في مدة زمنية قصيرة من خلال أعماله الفنية التي قدمها وتلقت إعجاباً وتفاعل كبير من محبين عساف على كافة منصات التواصل الإجتماعي مازن عساف

الذي اشتهر بصوته الجبلي وأغاني قوية باللهجة السورية

وقد شارك فالعديد من الحفلات مع شركات معروفة بتركيا

منها شركة سلطنة برودكشن

من الأغاني التي حققت شهرة كبيرة للفنان محمد عساف ياغضب الله وقد حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب.