خطوات استخراج شهادة الجيش إلكترونيًا.. عدة خطوات يجب أن يعمل عليها المواطن الراغب في استخراج شهادة أداء الخدمة العسكرية من إدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة إلكترونيًا، بما فيها الراغب في استخراج بدل فاقد شهادة الجيش،أو لمن تم إعفائه من أداء الخدمة أو الباحثين عن تجديدها بعد أنتهاء مدة العمل بها.

وتعد شهادة الجيش دليل انتهاء الشخص من تأدية الخدمة العسكرية، أو أن حصل على إعفاء من القوات المسلحة، وهي الشهادة الرسمية التي لا بد أن أن يقوم المواطن باستخراجها بعد انتهائه من فترة الخدمة التي تختلف وفقًا للدرجة العلمية للأشخاص.



وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات استخراج شهادة الجيش إلكترونيًا من موقع التجنيد والتعبئة.

خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد:

تصفح الموقع الرسمي لوزارة الدفاع من خلال الرابط الآتىhttps://seglat.mod.gov.eg/ServicesApplication.aspx?serv=1

الدخول على هيئة التنظيم والإدارة.

تسجيل البيانات المطلوبة.

الضغط على تسجيل البيانات.

الاحتفاظ برقم الطلب المقدم.

يتم النظر ودراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة.

يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن شهادة الإعفاء باستخدام البيانات الأساسية (نوع الإعفاء - الرقم الثلاثي - الرقم القومي).

يتم تحديد مكان تسلم شهادة.

الشهادة التي يتم استخراجها، هي شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية المصغرة (بحجم الكارنية).

حال طلب شهادة إعفاء ورقية (إضافية) يتم استخراجها برسوم إضافية.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد

لتجديد شهادة أداء الخدمة العسكرية المنتهية يتطلب المستندات الاتية :

بطاقة الرقم القومي (سارية).

صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

نموذج (53 تعبئة ) لمن هم في فترة الاحتياط لم يمض علي تاريخ اصداره اكثر من 7 ايام.





يتطلب لاستخراج شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية الستندات الاتية: