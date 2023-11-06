الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات بسيطة لاستخراج القيد العائلي أون لاين

خطوات بسيطة لاستخراج
خطوات بسيطة لاستخراج القيد العائلي أون لاين

 خطوات بسيطة لاستخراج القيد العائلي أون لاين.. يعتبر القيد العائلي للأسرة وثيقة إثبات مهمة يتم بها تأكيد عدد أفراد الأسرة واسم الزوجة وعدد الأبناء، إذ يحتاجها الكثير من المواطنين في كثير من الأحيان، حيث أنه يعد مستندًا يجب تقديمه لإجراء عدد من الخدمات المختلفة، وتقدم وزارة الداخلية خدمة استخراج قيد عائلي "أونلاين" وذلك لتسهيل إجراء الخدمات، دون الذهاب لمصلحة الأحوال المدنية وذلك توفيرا للوقت والجهد.

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وتوفر وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني خدمة استخراج قيد عائلي أونلاين الذي يعد من الأوراق المهمة التي تطلبها جهات حكومية عدة وخلال السطور التالية تقدم "بوابة الوفد" خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين من البيت دون الذهاب لمصلحة الأحوال المدنية وذلك توفيرًا للوقت والجهد.


 

خطوات استخراج القيد العائلي أون لاين

  • الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي: https://moi.gov.eg/home/directoryservices
  • تسجيل الدخول على الموقع وفي حالة عدم وجود حساب يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.
  • تسجيل البيانات المطلوبة.
  • اختيار طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي مميكنة.
  • الضغط بالموافقة علي كافة الشروط المطلوبة في استخراج القيد العائلي.

 

شروط استخراج القيد العائلي

أن يكون المتقدم سبق استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.

أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية لهما.

أن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

كتابة بيانات الأسرة كاملة زوج وزوجة وأبناء.

يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

 

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي

صورة البطاقة الشخصية لمقدم طلب الحصول على القيد العائلي.

صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.

صورة البطاقة أو شهادة ميلاد الزوجين.

صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

صورة من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

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