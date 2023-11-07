اسشتهاد شاب فلسطيني بالخليل والجيش الإسرائيلي يقتحم جنين بالجرافات

اُستشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة سعير شمالي الخليل، تزامنًأ مع اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بمدينة جنين ومخيمها.

في جنوب الضفة الغربية، وتحديدا في محافظة الخليل، قامت قوات إسرائيلية باقتحام بلدة سعير، شمالي الخليل، الأمر الذي أدى على مقتل شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، جراح أحدهما حرجة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن سعد نمر الفروخ (24 عاما) لقي حتفه، وأن أحد الشابين المصابين حالته حرجة.

وكانت مواجهات اندلعت إثر اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة سعير شمال الخليل فجرا. وذكرت الوكالة أن عناصر الجيش أطلقت أعيرة نارية وقنابل الصوت والغاز صوب شبان خلال المواجهات.

مواجهات عنيفة في جنين

بينما في جنين، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عدة مركبات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المدينة ومخيمها، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لوكالة وفا "نشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل، ودفع بتعزيزات جديدة من قواته، وانتشرت وحدات خاصة في عدد من الأحياء".

وأضافت الوكالة أن الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين، واستهدفت منزل المواطن عبد السلام جمال أبو الهيجاء في المخيم ما أدى لاحتراقه.

ودوت أصوات انفجارات متتاليه في محيط مخيم جنين، وشوهد دخان يتصاعد من جنوب حي الهدف فيما قامت جرافات الجيش الإسرائيلي بتدمير شوارع قريبه من مستشفى ابن سينا.

اعتقال 45 فلسطينيًا

هذا وقالت مصادر فلسطينية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 45 فلسطينيا خلال سلسلة عمليات نفذها في الضفة الغربية. وأوضحت المصادر لوكالة "أنباء العالم العربي" أن أكبر عمليات الاعتقال تمت في بلدات محافظة الخليل بجنوب الضفة، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي في بلدة السموع وحدها نحو 20 فلسطينيا.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقالات في محافظات أخرى بالضفة الغربية. وتعتقل إسرائيل يوميا عشرات الفلسطينيين خلال عمليات تنفذها في الضفة الغربية.

كما ذكرت مصادر صحفية أن عدد من قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في عدد من مدن الضفة الغربية أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء ارتفع إلى 8، من بينهم 4 في مدينة طولكرم و3 في منطقة الخليل و2 في القدس.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 163 منذ 7 أكتوبر.

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