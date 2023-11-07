فلسطين تجمعنا.. فوائد مقاطعة بعض المنتجات العالمية

دأب الشعب المصري، منذ شن الكيان الصهيوني الحرب البربرية على الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن الأرض والعرض، بوجود دعم من كيانات عالمية ودول للكيان الصهيوني في الحرب على غزة، دأب على مقاطعة منتجات تلك الدول، ما أحدث ضجة وجدلًا واسعًا عبر الشارع المصري والمنصات المختلفة.

المنتجات العالمية

في السياق قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن المجتمع المصري يولي القضية الفلسطينية أولوية قصوى في الدفاع عنها، وهي قضية وجدانية، واليوم الشعب يتجاوب مع الحرب في غزة من خلال الابتعاد عن المنتجات العالمية التي تدعم دولها الكيان الصهيوني، مشيرًا الى مقاطعة هذه المنتجات التي تمول الكيان الصهيوني.

فوائد مقاطعة المنتجات العالمية

وأضاف البهواشي في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن المقاطعة لها أكثر من بعد، واقتصادياً لها فوائد منها التحويل بذوق المستهلك المصري إلى المنتج المحلي الذي لم يكن قادرًا على منافسة المنتج العالمي، خاصة أنه لم يكن لديه القدرة الدعائية العالمية.

الشعب المصري ومقاطعة المنتجات العالمية

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه اليوم يتم خلق ضغط على الوكلاء المحليين، حيث يتم نقل ذلك للشركات العالمية، في أن يتم مرعاة هذا السوق المصري الكبير جدًا، وأن الشعب المصري عندما قاطع المنتجات العالمية كان لديه البديل.