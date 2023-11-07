"المصري للتأمين" ينظم لقاء مع هيئة chevening لزيادة عددالإكتواريين في مصر

نظم الاتحاد المصري للتأمين أمس لقاء مع هيئة Chevening المسئولة عن المنح الدراسية بالمملكة المتحدة، بمقر معهد التأمين بمصر، لتقديم عرض عن المنح الخاصة بدرجة الماجيستير في الدراسات الاكتوارية بحضور عدد من العاملين بشركات التامين المصرية.

جاءت الندوة بعد قيام الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية باقتراح بدء التعامل مع هيئة Chevening ، وذلك تأكيدا لدور الهيئة في تقديم كل الامكانيات لزيادة عددالإكتواريين في مصر .

وقد افتتح د. علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد اللقاء بالإشارة إلى أهمية الدراسات الاكتوارية للسوق المصري وأشاد بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الدراسات الاكتوارية، و أشار إلي البروتوكول الذى تم توقيعه بين الاتحاد المصري للتأمين و جامعة القاهرة لدعم 40 من طلبة الدراسات الاكتوارية خلال دراسة البكالوريوس في العلوم الاكتوارية، بالإضافة إلى دعم الاتحاد لطلبة الدراسات العليا سواء من خلال برنامج Chevening أو المعاهد الدولية التي تقدم شهادات مهنية.

وقامت نفين شرف مديرة برنامج Chevening في السفارة البريطانية بجمهورية مصر العربية بعرض متكامل عن أسلوب التقديم والالتحاق بالمنحة الدراسية.

وأشارت إلى مميزات الدراسة من خلال منح Cheveningوأهمها الاعتراف العالمي والمصري بالدراسة بالجامعات المتوفرة من خلال البرنامج، كما استعرضت الإجراءات المطلوبة للتقديم المنحة وشروطها، والتي تغطى كامل تكلفة الدراسة بالإضافة إلى تكاليف المعيشة والسفر، وأشارت إلى طبيعة التنوع الثقافي بالجامعات البريطانية وهو ما يساعد الطلبة على الاندماج بالجامعات البريطانية.

كما أجابت نفين عن تساؤلات الحضور حول أفضلية الجامعات وأسلوب التعامل مع الجامعات وشروط القبول بها وأسلوب الدراسة.