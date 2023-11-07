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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حارس إنبي: سعيد بأنباء انضمامي للمنتخب وأتمنى العودة للأهلي

عبدالعزيز البلعوطي
عبدالعزيز البلعوطي

أكد عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن انتصارات الفريق الأخيرة، تأتي بتوفيق من الله وجهد اللاعبين والجهاز الفني.

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وتابع البلعوطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أنباء انضمامي للمنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة، خبر أسعدني ويجعلني أشعر بأن مجهودي يراه الجميع، وأتمنى أن أنال ثقة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني".

وأضاف عبدالعزيز البلعوطي: "أنا من ناشئين الأهلي وحال وجود فرصة للعودة إلى القلعة الحمراء، سوف أتمنى ذلك بكل تأكيد، ونسعى لتحقيق مركز متقدم في الدوري".

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