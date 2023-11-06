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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صبحي: إتهامي بالدخول في مراهنات قبل المباريات "عيب"

محمد صبحي حارس الزمالك
محمد صبحي حارس الزمالك

رد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك على اتهامه بالتورط في المشاركة بأحد مواقع المراهنات الخاصة بنتائج مباريات الدوري الممتاز.

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وقال محمد صبحي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم": “ لم أدخل في موقع مراهنات.. وعيب يقال هذا الكلام ”

وأضاف صبحي: “ حزين للغاية بسبب الحديث عن هذا الأمر أنان لا أتعامل نهائياً مع مواقع التواصل الإجتماعي وتركيزي في الملعب فقط ”.

وأكمل:"كيف يقال أنني كنت أترك أهداف تدخل مرمى الزمالك بسبب المراهنات، عيب يقال هذا الكلام".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر أيقاف الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري وعرضهم للبيع.

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