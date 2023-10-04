أوسوريو يفاجيء محمد صبحي بدور جديد في الزمالك

فاجأ المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، بدور جديد للحارس محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، وذلك خلال تدريبات اليوم استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم السبت المقبل في الدوري الممتاز.

حيث شارك محمد صبحي، في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم في دور لاعب في أرض الملعب، بينما تواجد الثنائي محمد عواد وعبدالرحمن نفاد في حراسة المرمى.

وكان الفريق قد عاد الى التدريبات من جديد بالأمس عقب راحة لمدة يومين عقب تخطى فريق ارتا سولار الجيبوتي.

مباراة البنك الأهلي يوم السبت في السابعة مساءا على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من الدوري.

الونش يواصل التأهيل في الزمالك

أدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأربعاء .

ويعمل الونش على البرنامج تأهيلي وكان اللاعب خاض تدريبات تأهيلية أمس داخل أرض الملعب على هامش المران ، في حين اكتفى اليوم بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

يخوض الونش المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي بعد خضوعه من قبل لعملية الرباط الصليبي، ويخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

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