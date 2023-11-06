إبراهيم عيسى ينتقد عمليات 7 أكتوبر.. "أهل بيت حانون كانوا قاعدين بيشيشوا"

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على نتائج "طوفان الأقصى" وعملية حماس العسكرية في 7 أكتوبر، مشددًا على أن الدبابات الإسرائيلية تشق غزة الآن وتقسمها إلى الجنوب والشمال.

الإعلامي إبراهيم عيسى ينتقد عملية “طوفان الأقصى”

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "كانوا قاعدين في بيت حانون بيشيشوا"، موضحًا أن الحرب لم تنتهي بعد ولن تنتهي قريبًا والحصاد من "طوفان الأقصى" هو مرور الدبابات الإسرائيلي في قطاع غزة وسط المنازل المهدمة، كما أن كتائب القسام تصنع وتدمر آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي وهي ما تظهره الفيديوهات التي تبثها "القسام".

وأشار إلى أن نتيجة "طوفان الأقصى" استقرار إسرائيل في حصار غزة وهناك أكثر من 10 آلاف مواطن فلسطيني تم قتلهم في غزة، مضيفًا: “الأرض اللي التي كانت محاصرة في 7 أكتوبر محتلة الآن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

الإعلامي إبراهيم عيسى

ونوهت بأن عملية 7 أكتوبر أحيت تصفية القضية الفلسطينية، حيث إن غزة الآن مشقوقة ومنفصلة ومحتلة، موضحًا أن العملية الفلسطينية لم تتقدم لكنها تدهورت، مشددًا على أن من يتحدث عن القضية الفلسطينية يتحدث عن ما بعد 7 أكتوبر وهو إنهاء "حماس" وهو شئ لن يحدث، مؤكدًا أن هناك 10 آلاف نفس فلسطينية استشهدت وأكثر من 20 ألف مصاب وجريح، موضحًا أن هناك يسار ملثم وسعيد بحماس وعدم الاهتمام بفلسطيني.