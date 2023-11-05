أحمد موسى: تهجير الفلسطينيين الهدف وراء استمرار قصف غزة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهدف الإسرائيلي من استمرار قصف غزة هو خروج أكثر من 2 مليون فلسطيني من القطاع، قائلا 'أمنية نتنياهو خروج الفلسطينيين من غزة'.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد ، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

وأكد أحمد موسى أن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم وسيدافعون عنها، لافتا إلى أن التصريحات الصادرة من وزير التراث الإسرائيلي عن قصف غزة يالسلاح النووي خطيرة للغاية ولها تأثيرات كبيرة.

وأوضح أن إسرائيل تقصف غزة بأسلحة محرمة دوليا، قائلا: "أمريكا موافقة على ده ومساعدة إسرائيل في استخدام الأسلحة المحرمة دوليا لقصف غزة وقتل المدنيين من الأطفال بذريعة القضاء على حماس'.

قرار امتلاك السلاح النووي كان بعد العدوان الثلاثي علي مصر

وأشارإلى إسرائيل لم تعترف من قبل بإمتلاكها السلاحي النووي، وقرار امتلاك السلاح النووي كان بعد العدوان الثلاثي علي مصر بعدما تم تهديدهم من قبل الاتحاد السوفيتي بالخروج من مصر والا الضرب بالنووي.

وتابع أحمد موسى: "لم يعرف أحد عدد التجارب النووية التي قامت بها إسرائيل وتم توقيع مذكرة بينهم وبين أمريكا في نهاية السبعينات علي عدم الإفصاح عن امتلاك السلاح النووي.

وأوضح أحمد موسى،:"اليوم خرجا وزيرا من حكومة نتينياهو وهددا بإبادة غزة بالسلاح النووي هو الشعب الفلسطيني ناقص نووي غزة دمرت".

أفادت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلاً عن أرقام أولية لوزارة المالية، بأن "تكلفة" الحرب التي تخوضها إسرائيل ستبلغ "ما يصل إلى 200 مليار شيقل (51 مليار دولار)".

ويستند تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى "احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهراً، مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو الحوثيين باليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط، إلى العمل قريباً"، وفق الصحيفة.

كما أضافت "كالكاليست" أن "نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع، التي تصل إلى نحو مليار شيقل يومياً (254.7 مليار دولار أميركي)".

كذلك أردفت أن تكلفة الخسائر في الإيرادات ستتراوح "بين 40 و60 مليار شيقل أخرى (أي بين 10 إلى 15 مليار دولار)، إلى جانب ما بين 17 (4.3 مليار دولار) و20 مليار شيقل (5 مليارات دولار) ستتكبدها إسرائيل، على شكل تعويضات للشركات، و10 إلى 20 مليار شيقل لإعادة التأهيل".

وكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد قال في وقت سابق، إن "الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية، والتي ستكون أكبر وأوسع، مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19"، حسب كلامه.