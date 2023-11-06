غلام شبير.. الجمهور يودع أطول رجل في العالم

رحل الباكستاني غلام شبير أطول رجل في العالم عن دنيانا متأثرًا بأمراض القلب التي سكنته لسنوات، وتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث العالمي جوجل.

وودعه الكثير من محبيه عبر منصات السوشيال ميديا بعد إعلان أن وفاته أمس الأحد، مدشنين هاشتاج باسمه، متداولين صور وفيديوهات عديدة له، وأخر ظهور له خلال تواجده في المستشفى أثناء علاجه في جدة بالمملكة العربية السعودية، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وانهالت التعليقات المعبرة عن حزن محبيه وجمهوره لفراقه، وبعض الذكريات للعديد من النشطاء الذين قابلوه قبل وفاته ومنها:"رحمك الله يا غلام شبير رحمة الابرار قابلته اول مرة منذ اكثر من ٢٠ سنة ، اسأل الله الرحمن الرحيم ان يرفع منزلتك في جنات النعيم".

يذكر أن غلام شبير كان يقيم في المملكة العربية السعودية، وعانى من أمراض القلب التي ألمته على مدار سنوات، وأدت إلى تدهور شديد في حالته الصحية، ونستعرض أبرز المعلومات عن الباكستاني الراحل أطول رجل في العالم: