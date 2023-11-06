الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: الوضع في غزة كارثة صحية

الدكتور فؤاد عودة
الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية

 علق الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، على كثرة أجسام الشهداء أسفل الركام والمنازل المحطمة في قطاع غزة، مشددًا على أن الوضع في غزة كارثة صحية وعدد المتوفين من النساء والأطفال في فترة قصيرة هم الأكبر عددًا، بجانب الكثير من المفقودين تحت ركام البيوت المقصوفة.

 تعليق هام من رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية بخصوص حرب غزة:

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إسرائيل: العمليات البرية والجوية تهز قطاع غزة

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إسرائيل النازية تعزل غزة عن العالم وتشن مئات الغارات بالقنابل الزلزالية

 وكشف عن اتصالهم المباشر مع الأطباء والحكومات الأوروبية، وذلك حسبما جاء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة".

 وأشار الدكتور فؤاد عودة، إلى أن 75% من ضحايا القصف في غزة أطفال ونساء، مشددًا على أن هناك معاناة صحية كبيرة يواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مفيدًا بأن أغلب المستشفيات توقفت عن العمل لعدم وجود وقود ولا أطباء متخصصين والعمليات تجرى بدون تخدير ولا مواد أساسية للعمليات، معقبًا: “مفيش دم ولا أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من مصابي السكر والقلب والكلى”.

 

 وأضاف أن هناك أكثر من 50 ألف من النساء الحوامل فقدوا أطفالهن قبل استكمال التسع اشهر ويسقط الحمل ما بين شهور الخامس والسادس والسابع من الخوف والرعب.

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