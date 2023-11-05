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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان يستقبل فريق هيئة جودة التعليم بكلية التربية الفنية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الاحد، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بكلية التربية الفنية بالجامعة. 

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وحضر الاجتماع كل من الدكتور نبيل عبد السلام عميد الكلية، والدكتور محمود حامد العميد الأسبق، والدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية، والدكتورة هناء محمد الحسيني مدير مركز ضمان الجودة، وممثل الإدارة العليا للجودة.

كما حضر من فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الدكتور أحمد حسين السيد عبد الجواد رئيس الفريق، والدكتورة نادية حسن السيد، والدكتور وجدي رفعت نخلة، والدكتور عمرو عبد القادر.

جامعة حلوان تمتلك كوادر إدارية متميزة

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخليين الذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بضمان الجودة بكافة كليات وإدارات الجامعة.

والتقى رئيس جامعة حلوان بقيادات الكلية، مؤكدًا على ضرورة تطوير المعامل التعليمية لتدريب الطلاب لتحقيق جودة التعليم. وأشار إلى أن جودة التعليم تتحقق من خلال تدريب الطلاب والتطوير للمادة التعليمية، وجودة الأستاذ من خلال اتاحة فرصة للسفر للخارج للاطلاع على الثقافات المختلفة، بالإضافة إلى جودة المنشأة.

ودعا رئيس جامعة حلوان إلى التفكير بشكل إبداعي لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا أن كلية التربية الفنية من الكليات الرائدة التي تؤكد على فلسفة الجامعة بأنها جامعة تكنولوجية فنية ذات تخصصات فريدة.

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