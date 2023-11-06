تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية البلايزة بأسيوط لمدة يومين

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية البلايزة التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، لمدة يومين.

تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية البلايزة بأسيوط

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، إنه سيتم تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية البلايزة التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، لمدة يومين متتاليين. وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 7 و 8 من شهر نوفمبر الجاري، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الدكتور محمد أن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر نوفمبر بدأت يوم السبت الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر في عدة قرى في ثلاثة مراكز على مستوى المحافظة من بينها مركز أبوتيج. مركز أسيوط ومركز البداري، ضمن المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة. خدمات رعاية صحية شاملة لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً والوصول إلى المواطنين في المواقع والقرى النائية لدعم مستوى الخدمات الصحية في تلك القرى. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضمان حياة كريمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه يتم تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة. ضروري.