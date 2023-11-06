جوتيريش: خصصنا 1.2 مليار دولار لدعم غزة (فيديو)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه سيتم تقديم الدعم بقيمة 1.2 مليار دولار لقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع شركاء الأمم المتحدة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين.

مؤتمر صحفي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

وأوضح أن هناك مساعدات منقذة للحياة تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لكنّ هذا لا يعد إلا نقطة في بحر الاحتياجات الهائلة في القطاع، مشيرًا إلى أن أكثر من 400 شاحنة دخلت قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، مقارنة بـ500 شاحنة كانت تدخل يوميا للقطاع.

وأشار إلى أن المساعدات التي يتم إدخالها لا تشمل الوقود، محذرا من أنه من دون وقود فإن الأطفال الخُدَّج في الحضّانات والمرضى على أجهزة التنفس الصناعي يموتون جراء ذلك، منوهًا بأن معاناة أخرى تتمثل في تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع، كما أن سيارات الإسعاف قد تتوقف عن العمل.

وشدد على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فورية حاليا، داعيا كل الأطراف أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

ونوه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن غزة تحولت إلى مقبرة للأطفال، ويوميا يسقط المئات قتلى من النساء والأطفال، موضحًا أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في هذا النزاع يفوق عدد الصحفيين الذين قتلوا العقد الماضي، هذا القتل في غزة لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة.

وانتقد جوتيريش الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين، والسماح لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (اونروا)، اليوم الاثنين، أن عدد موظفيها الذين قتلوا حتى الآن في حرب غزة ارتفع إلى 88 فردا".