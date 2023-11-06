«راجعين».. أول تجربة غنائية تضم 25 فنانًا عربيًا تضامنًا مع أهالى غزة

حقق أوبريت «راجعين» لدعم القضية الفلسطينية، والذى شارك فيه 25 فنانًا وموسيقيًا من الوطن العربى، نجاحًا كبيرًا عقب طرحه على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة، مساء الثلاثاء الماضى.

«راجعين» هى أنشودة وطنية لدعم الشعب الفلسطينى، عبر خلالها الفنانون عن غضبهم من الإبادات الجماعية والمجازر الدموية التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين الأبرياء فى قطاع غزة، وجمعت الأغنية 25 فنانًا عربيًا، وهم «أميرعيد، دينا الوديدى، عفروتو، مروان موسى، مروان بابلو، سيف الصفدى، دانا صلاح، وغالية شاكر، التونسى نوردو، سيف شروف، الآخرس، عصام النجار، بالطى، وسام قطب، بطاينة، عمر رمال، ويونغ، ورندر، فورتكس، سمول إكس، ALA، فؤاد جريتلى، دنيا وائل، وزين ودافنشى».

وأشرف على التوزيع الموسيقى ناصر البشير، الموزع الأردنى والعازف على عدة آلات، بمشاركة المغنى وكاتب الأغانى والملحن المصرى مروان موسى، والموزع عمرو الشوملى، وظهر كل نجوم العمل فى الفيديو كليب، وهم يرتدون الملابس السوداء وعليه الوشاح الفلسطينى.

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع نجوم عالم الراب فى العالم العربى من عشر دول مختلفة، هي «مصر والسودان والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور».

وشارك جميع الفنانين فى العمل بشكل تطوعى بدون مقابل، وأعلنوا التبرع بجميع عائدات الأغنية لصالح صندوق إغاثة أطفال فلسطين، والذى يقدم خدمات طبية وإنسانية للأطفال والمرضى الفلسطينيين، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابى يجمع أكثر من عشرين فنان عربى على غرار أوبريت الحلم العربي.

وتم تسجيل أوبريت «راجعين» بين عمّان وتونس، فى حين تم تصوير معظمها فى الأردن بحضور الفنانين «عفروتو ومروان موسى ودينا الوديدي»، بينما شارك آخرون عن بُعد فى تسجيل وتصوير الأغنية كل فى بلده، وذلك بالتنسيق مع المخرج الفلسطينى عمر رمال والمخرج الليبى أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من حياة أبو سمرة وفرح حورانى وريم كنج وهبة أبوحيدر.

وعلق مطرب الراب عفروتو على أوبريت «راجعين»، الذى يشارك فيه عدد من النجوم لهجات عربية مختلفة قائلًا: «الموضوع بدأ بمحادثة جرت بيننا وبين أصدقاء من الأردن وعرضوا علينا هذا الأوبريت رغم أننا حاولنا برفقة صديقى مطرب الراب مروان موسى أن نقدم هذا العمل، وفور عرض الزملاء فى الأردن رحبنا، وفى اليوم التالى مباشرة سافرنا للأردن وبدأنا بالفعل بعدد قليل نحو 6 أو 7 مطربين».